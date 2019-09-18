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Пьяная балерина избила двух полицейских и села в тюрьму

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 Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников

Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников

19:00   18 Сентября 2019
Весь мир

Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников

Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников

Представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики в среду, 18 сентября, сообщил, что нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников. По его словам, атаковали объекты Saudi Aramco 25 крылатых ракет и беспилотников, в том числе 18 беспилотников и семь крылатых ракет.

Объекты крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти Саудовскую Аравию атаковали в субботу, 14 сентября. Королевство сократило добычу более чем вдвое до 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Саудовский министр энергетики во вторник, 17 сентября, объявил, что Эр-Рияд использовал резервы, поэтому поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянную добычу пока восстановили наполовину. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#нефть #ракеты #беспилотник #saudi aramco

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