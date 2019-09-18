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18:33   18 Сентября 2019
Общество

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в среду, 18 сентября, в ходе встречи с участниками пятой Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова в Петербурге сообщил, что стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет 1,28 миллиарда рублей, а новой многоразовой ракеты-носителя с двигателем на метане — 900 миллионов рублей.

По его словам, стоимость пуска новой ракеты на десять процентов дешевле, чем «Союза-2.1б» — 40,5 против 45 миллионов долларов. При этом новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту девять тонн, на геопереходную — 2,2 тонны.

В мае Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ создаст новую ракету грузоподъемностью девять тонн на метановом двигателе, которая заменит «Союз». Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что использование метана «позволит выйти на многоразовость».

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Автор: Анатолий Кубарев
#ракета #общество #роскосмос #метан

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