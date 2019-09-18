Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в среду, 18 сентября, в ходе встречи с участниками пятой Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова в Петербурге сообщил, что стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет 1,28 миллиарда рублей, а новой многоразовой ракеты-носителя с двигателем на метане — 900 миллионов рублей.
По его словам, стоимость пуска новой ракеты на десять процентов дешевле, чем «Союза-2.1б» — 40,5 против 45 миллионов долларов. При этом новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту девять тонн, на геопереходную — 2,2 тонны.
В мае Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ создаст новую ракету грузоподъемностью девять тонн на метановом двигателе, которая заменит «Союз». Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что использование метана «позволит выйти на многоразовость».
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 18 сентября посетил Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова — https://t.co/TTr6tZha9D pic.twitter.com/QY8T9Dfy7w— РОСКОСМОС (@roscosmos) 18 сентября 2019 г.