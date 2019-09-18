В Госдуме предложили Волынец попробовать сдать ЕГЭ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил главе Национального родительского комитета (НРК) России Ирине Волынец сдать ЕГЭ прежде, чем пытаться реформировать экзамен.

«А Национальный родительский комитет это, который в лице Волынец? - уточнил Чернышов. - Я предлагаю проверить ее! Чтобы она сдала все экзамены и все тесты. И свои инициативы устанавливала. Она молодец. Я не знаю, что сказать! После того, как она недовыдвинулась в президенты, мы понимаем, что это [Национальный родительский комитет России] — структура, которая занимается хайпом и политикой вместо того, чтобы заниматься реальными вопросами, связанными с детьми, с образованием, с защитой прав родителей», — заметил в разговоре с «Политикой Сегодня» Чернышов.

Ранее Национальный родительский комитет обратился в Минпросвещения с требованием отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку, потому что родители "категорически против насильственного насаждения на нашей земле западной экспансии и порабощения сознания наших детей".

«Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией», — отметили в НРК.

Чернышов также не против отменить грядущее нововведение в системе ЕГЭ. Но по другой причине.

«Пускай все уже успокоятся и отдохнут. Дети, учителя, родители… Постоянный стресс!», — сказал Чернышов.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в 2008 году и проводится по 15 предметам ежегодно. Для того, чтобы получить аттестат выпускникам российских школ необходимо успешно сдать русский язык и базовую или профильную математику не ниже установленных минимальных баллов.

КИМы (Контрольные измерительные материалы) каждого экзамена состоят из двух частей — В и С. Тестовая часть А была исключена из материалов ЕГЭ в 2015 году. В экзамене по иностранному языку также присутствует устная часть, которая занимает 15 минут. Она состоит из разделов: чтение, «телефонного разговора», во время которого нужно задать вопросы, описания и сравнения фотографий.