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18:31   18 Сентября 2019
Весь мир

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США уверены, что КНДР до сих пор производит ядерное оружие. Такое мнение высказал помощник государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл. Об этом 18 сентября пишет РИА Новости. 

В среду во время слушаний в сенате Стилуэллу задали вопрос, продолжает ли Пхеньян заниматься производством ядерного оружия. 

«Думаю, что да, продолжают», — ответил он. 

Стилуэлл напомнил, что администрация придерживается политики полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также подчеркнул, что санкции с КНДР будут снята после достижения прогресса в этой области. 

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца 2019 года. Лидеры стран виделись уже три раза. Встречи проходили в Сингапуре, Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.

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Автор: Софья Белоцерковская
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