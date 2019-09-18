США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США уверены, что КНДР до сих пор производит ядерное оружие. Такое мнение высказал помощник государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл. Об этом 18 сентября пишет РИА Новости.

В среду во время слушаний в сенате Стилуэллу задали вопрос, продолжает ли Пхеньян заниматься производством ядерного оружия.

«Думаю, что да, продолжают», — ответил он.

Стилуэлл напомнил, что администрация придерживается политики полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также подчеркнул, что санкции с КНДР будут снята после достижения прогресса в этой области.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца 2019 года. Лидеры стран виделись уже три раза. Встречи проходили в Сингапуре, Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.