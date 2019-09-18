Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства в среду, 18 сентября.

По словам собеседника агенства, отмена поездки связана с «политическими причинами». Накануне в еврейском государстве прошли выборы в Кнессет (парламент).

После обработки 90% бюллетеней ЦИК страны заявил, что оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» под руководством экс-главы генштаба армии Бени Ганца лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей. За ней следует партия Нетаньяху «Ликуд» с 25,8% голосов.

«Кахоль-Лаван» может претендовать на 32 депутатских кресла из 120, а «Ликуд» — на 31.