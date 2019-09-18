Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»
Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

 Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»
Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

 Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
18:18   18 Сентября 2019
Весь мир

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства в среду, 18 сентября.

По словам собеседника агенства, отмена поездки связана с «политическими причинами». Накануне в еврейском государстве прошли выборы в Кнессет (парламент).

После обработки 90% бюллетеней ЦИК страны заявил, что оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» под руководством экс-главы генштаба армии Бени Ганца лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей. За ней следует партия Нетаньяху «Ликуд» с 25,8% голосов.

«Кахоль-Лаван» может претендовать на 32 депутатских кресла из 120, а «Ликуд» — на 31.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#израиль #нетаньяху

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...