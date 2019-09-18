Украинские сотрудники правоохранительных органов в среду, 18 сентября, сообщили, что неизвестный грозится взорвать киевский мост Метро через Днепр. По их словам, началась спецоперация. Дело квалифицировали как подготовку теракта. Предварительно, мужчина приехал на мост на белой иномарке Opel, вышел из машины и выстрелил несколько раз.

«Неизвестный заблокировал движение на мосту и угрожает взорвать его», — уточнила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.