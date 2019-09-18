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17:55   18 Сентября 2019
Весь мир

Полиция Киева квалифицировала угрозы неизвестного взорвать мост как подготовку теракта

Полиция Киева квалифицировала угрозы неизвестного взорвать мост как подготовку теракта

Украинские сотрудники правоохранительных органов в среду, 18 сентября, сообщили, что неизвестный грозится взорвать киевский мост Метро через Днепр. По их словам, началась спецоперация. Дело квалифицировали как подготовку теракта. Предварительно, мужчина приехал на мост на белой иномарке Opel, вышел из машины и выстрелил несколько раз.

«Неизвестный заблокировал движение на мосту и угрожает взорвать его», — уточнила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #киев #общество #мост

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