Визит премьера Госсовета Китая в Россию поспособствует развитию отношений, уверен Путин

Визит премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Россию поспособствует развитию двусторонних отношений, уверен президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, программа визита премьера Госсовета КНР в Россию была очень насыщенной.

В частности, Путин отметил количество важных встреч Ли Кэцяна: в минувший вторник, 17 сентября, он встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербурге. По мнению президента России, визит Ли Кэцяна даст толчок для развития двусторонних отношений России и Китая в сфере экономики и межгосударственных интересов.

Также Владимир Путин поздравил Китай с 70-летием образования КНР, которое отмечается 1 октября. Также он напомнил о 70-летнем юбилее с момента начала установления дипотношений России и Китая и заявил, что РФ стала первым государством, которое 70 лет назад официально признало КНР. По словам президента России, за эти годы был пройден большой путь в рамках сотрудничества между РФ и Китаем.

Ранее в ходе встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о высоком уровне партнерства России и КНР.