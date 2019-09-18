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18:04   18 Сентября 2019
Россия

Тяжелобольную девочку из Забайкалья прооперировали в Москве

Тяжелобольную девочку из Забайкалья прооперировали в Москве

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям доставил тяжелобольную 11-летнюю жительницу Читы в Москву для повторного курса лечения. Врачи столицы уже прооперировали девочку.

Об этом пишет ФАН со ссылкой на главу фонда Святителя Василия Великого, которая также руководит попечительским советом Центра, Елену Мильскую. По приезду ребенка из Забайкалья госпитализировали в детскую клиническую больницу имени Башляевой.

Врачи диагностировали у девочки холестеатому левого уха. После полного медобследования малышку прооперировали.

Тяжелобольную девочку из Забайкалья прооперировали в Москве

«Девочка чувствует себя хорошо. На следующей неделе она поедет домой», — сказала Мильская.

Отмечается, что это уже второй курс лечения для девочки из Читы. Первый курс летом 2019 года прошел успешно. Всего по программе Национального центра «Область здоровья» квалифицированную помощь получили 11 юных пациентов из Забайкальского края.

Ранее Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и правительство Забайкалья заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты детей.

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Автор: Арсений Аскольский
#ребенок #забайкалье #мильская

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