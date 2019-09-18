Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Заместитель белорусского министра энергетики Михаил Михадюк в среду, 18 сентября, сообщил, что Минск договорился экспортировать электроэнергию после запуска первого блока БелАЭС. По его словам, заключили ряд контрактов на экспорт электроэнергии​​​ «не только на этот год, но и с перспективой».

По итогам 2019 года Белоруссия ожидает более чем в два раза увеличить экспорт электроэнергии по сравнению с 2018. Михаил Михадюк считает, что с вводом атомной электростанции экспортный потенциал республики возрастет как технически, так и экономически.

Замглавы Минэнерго Белоруссии добавил, что по тем межсистемным связям, которые есть с Литвой, Украиной, Польшей и РФ, экспорт электроэнергии возможен. Если появятся контракты с хорошей перспективой, тогда связи можно расширить, поэтому экспорт не обнулится.