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17:52   18 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Заместитель белорусского министра энергетики Михаил Михадюк в среду, 18 сентября, сообщил, что Минск договорился экспортировать электроэнергию после запуска первого блока БелАЭС. По его словам, заключили ряд контрактов на экспорт электроэнергии​​​ «не только на этот год, но и с перспективой».

По итогам 2019 года Белоруссия ожидает более чем в два раза увеличить экспорт электроэнергии по сравнению с 2018. Михаил Михадюк считает, что с вводом атомной электростанции экспортный потенциал республики возрастет как технически, так и экономически.

Замглавы Минэнерго Белоруссии добавил, что по тем межсистемным связям, которые есть с Литвой, Украиной, Польшей и РФ, экспорт электроэнергии возможен. Если появятся контракты с хорошей перспективой, тогда связи можно расширить, поэтому экспорт не обнулится.

«Думаю, он будет только нарастать», — резюмировал Михадюк.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #белоруссия #электроэнергия #белаэс

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