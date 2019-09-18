Депутат Госдумы уверен, что США расширяют санкции, потому что считают Иран угрозой

Член комитета Госдумы по международным отношениям Антон Морозов считает, что заявление американского лидера Дональда Трампа о вводе очередного пакета санкций в отношении Ирана связано с тем, что Белый дом видит в нем угрозу.

По словам Морозова, давление может усиливаться. Объясняется это также тем, что Тегеран не входит в орбиту политического влияния Вашингтона. Он даже является геополитическим противником главного союзника Штатов — Израиля.

«Поэтому они, США, очевидно, будут продолжать и усиливать давление на Иран», — цитирует депутата РИА Новости.

Морозов отметил, что Москва постарается это давление сдерживать.

Ранее Трамп сообщил, что собирается «существенно» расширить санкции против Ирана. Вероятно, это связано с тем, что ранее Америка обвинила Тегеран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.