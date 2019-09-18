Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»
Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

 Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»
Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

 Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
17:52   18 Сентября 2019
Весь мир

Депутат Госдумы уверен, что США расширяют санкции, потому что считают Иран угрозой

Депутат Госдумы уверен, что США расширяют санкции, потому что считают Иран угрозой

Член комитета Госдумы по международным отношениям Антон Морозов считает, что заявление американского лидера Дональда Трампа о вводе очередного пакета санкций в отношении Ирана связано с тем, что Белый дом видит в нем угрозу.

По словам Морозова, давление может усиливаться. Объясняется это также тем, что Тегеран не входит в орбиту политического влияния Вашингтона. Он даже является геополитическим противником главного союзника Штатов — Израиля.

«Поэтому они, США, очевидно, будут продолжать и усиливать давление на Иран», — цитирует депутата РИА Новости.

Морозов отметил, что Москва постарается это давление сдерживать. 

Ранее Трамп сообщил, что собирается «существенно» расширить санкции против Ирана. Вероятно, это связано с тем, что ранее Америка обвинила Тегеран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #санкции #иран #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...