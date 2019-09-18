Депутат Госдумы жестко раскритиковал модель ядерной войны между РФ и США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал членов НАТО задуматься об отношении американцев к жизням и интересам европейцев. Об этом 18 сентября пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что американские ученые, участвующие в проекте «Наука и всеобщая безопасность», разработали модель ядерной войны РФ с США, которую Шерин также назвал «полным бредом». Так, сценарий американцев предполагает, что в первые часы войны погибнут и получат ранения 90 миллионов человек.

«Это на грани фантазии, сказок и бреда сумасшедшего – вот такой вариант можно рассматривать», — сказал депутат.

Шерин подчеркнул, что ядерная война исключена полностью, ведь ограничиться ударом по одной территории невозможно, потому что она будет заражена на сотни лет. Разрушение предприятий приведет к необратимым катаклизмам, поэтому территория станет попросту не нужна. Смысла воевать за нее нет, отметил он.

Депутат также рассказал о системе неотвратимого удара в России. Это означает, что даже если «нажать кнопку будет некому», автоматика все равно направит крылатые ракеты в сторону врага. Шерин подчеркнул, что воевать с этой Европейской частью могут только американцы, находящиеся за океаном. Им абсолютно все равно, что станет с Германией, Польшей, Францией.