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18:01   18 Сентября 2019
Россия

Депутат Госдумы жестко раскритиковал модель ядерной войны между РФ и США

Депутат Госдумы жестко раскритиковал модель ядерной войны между РФ и США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал членов НАТО задуматься об отношении американцев к жизням и интересам европейцев. Об этом 18 сентября пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что американские ученые, участвующие в проекте «Наука и всеобщая безопасность», разработали модель ядерной войны РФ с США, которую Шерин также назвал «полным бредом». Так, сценарий американцев предполагает, что в первые часы войны погибнут и получат ранения 90 миллионов человек.

«Это на грани фантазии, сказок и бреда сумасшедшего – вот такой вариант можно рассматривать», — сказал депутат. 

Шерин подчеркнул, что ядерная война исключена полностью, ведь ограничиться ударом по одной территории невозможно, потому что она будет заражена на сотни лет. Разрушение предприятий приведет к необратимым катаклизмам, поэтому территория станет попросту не нужна. Смысла воевать за нее нет, отметил он. 

Депутат Госдумы жестко раскритиковал модель ядерной войны между РФ и США

Депутат также рассказал о системе неотвратимого удара в России. Это означает, что даже если «нажать кнопку будет некому», автоматика все равно направит крылатые ракеты в сторону врага. Шерин подчеркнул, что воевать с этой Европейской частью могут только американцы, находящиеся за океаном. Им абсолютно все равно, что станет с Германией, Польшей, Францией. 

«Я уверен, что это проблема, которая должна интересовать, в первую очередь, членов НАТО, чтобы они реально понимали, что они для американцев исключительно разменный материал, и их интересы и в принципе существование не рассматриваются», — сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #ядерная война

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