Невролог рассказал, как пережить «барическую пилу»

Врач-невролог, психолог Андрей Крицкий рекомендовал остро реагирующим на перемены погоды людям избегать больших нагрузок. Об этом он рассказал в беседе с «МИР 24».

По словам эксперта, при такой погоде рекомендуется больше отдыхать и отказаться от чая и кофе. Крицкий посоветовал пить отвары шиповника и ромашки, а также умеренно заниматься спортом. Перед сном желательно позаботиться о достаточном количестве кислорода.

«Гипертоникам надо чаще следить за давлением и принимать прописанные лекарства», — резюмировал врач.

Синоптик Евгений Тишковец ранее предупреждал, что в среду, 18 сентября, москвичей ожидает пасмурная погода с кратковременными дождями и и низкое атмосферное давление.

«Барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления.