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17:37   18 Сентября 2019
Россия

Косачев выразил надежду на конструктивную работу с новым послом Германии

Косачев выразил надежду на конструктивную работу с новым послом Германии

Член Совфеда Константин Косачев выразил надежду на конструктивную работу с новым послом ФРГ в РФ. По его словам, он надеется, что Геза Андреас фон Гейр окажет положительное влияние на взаимоотношения с Россией. 

Константин Косачев и Геза Андреас фон Гейр встретились в Москве в Совете Федерации в среду, 18 сентября. По словам Косачева, от действий нового посла Германии в России зависит многое, в частности, двусторонние отношения. Представитель Совфеда также выразил надежду, что встречи представителей России с послом ФРГ станут постоянными.

Кроме того, российский сенатор отметил, что всегда с удовольствием наблюдал за работой послов Германии в нашей стране. Он заявил, что все предыдущие представители посольства были хорошими собеседниками и настоящими профессионалами. По словам российского сенатора, есть ряд спорных вопросов, по которым Россия и Германия не согласны, но также есть и те темы, позиции по которым совпадают. 

Геза Андреас фон Гейр сменил на посту посла Германии в России Рюдигера фон Фрича. По словам фон Гейра, он приехал в Москву с огромной симпатией к России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #германия #косачев #политика

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