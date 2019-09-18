Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»
Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

 Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»
Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

 Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
17:27   18 Сентября 2019
Россия

Путин пошутил об излишней бюрократии

Путин пошутил об излишней бюрократии

Российский лидер Владимир Путин в шутку упрекнул бизнесмена за излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив. Об этом 18 сентября информирует РИА Новости. 

Один из участников мероприятия рассказал Путину о своем проекте, но передал бумаги не лично ему, а сидящему рядом одному из руководителей АСИ Дмитрию Пескову. 

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — с улыбкой обратился к Пескову президент.

В ходе мероприятия глава государства выступил за максимальную «разбюрократизацию» всех процедур, которые становятся препятствием для молодых бизнесменов, занимающихся бизнесом. Путин также подчеркнул, что в России талантливая молодежь, в том числе несовершеннолетняя, поэтому следует сделать «определенные шаги, связанные с либерализацией» в этой области. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #бюрократия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...