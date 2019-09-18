Путин пошутил об излишней бюрократии

Российский лидер Владимир Путин в шутку упрекнул бизнесмена за излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив. Об этом 18 сентября информирует РИА Новости.

Один из участников мероприятия рассказал Путину о своем проекте, но передал бумаги не лично ему, а сидящему рядом одному из руководителей АСИ Дмитрию Пескову.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — с улыбкой обратился к Пескову президент.

В ходе мероприятия глава государства выступил за максимальную «разбюрократизацию» всех процедур, которые становятся препятствием для молодых бизнесменов, занимающихся бизнесом. Путин также подчеркнул, что в России талантливая молодежь, в том числе несовершеннолетняя, поэтому следует сделать «определенные шаги, связанные с либерализацией» в этой области.