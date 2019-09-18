МИД Украины заявил о достижении договоренности по «формуле Штайнмайера»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников «нормандской четверки» (Украина, Франция, РФ, Германия) удалось достигнуть договоренностей по формуле Штайнмайера. Она определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
«Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ», — сказал Пристайко.
Министр отметил, что все украинские партии и СМИ должны иметь доступ к выборам. Для проведения голосования на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия, подчеркнул Пристайко.
«Формула Штайнмайера» (президент ФРГ, экс-глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет порядок введения в действие закона об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в день выборов и на постоянной основе.