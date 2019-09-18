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 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

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17:16   18 Сентября 2019
Весь мир

Роберт О'Брайен станет новым советником Трампа по национальной безопасности

Роберт О'Брайен станет новым советником Трампа по национальной безопасности

Роберт О'Брайен станет новым советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. об этом Трамп сообщил в Twitter.

По словам американского лидера, в ближайшее время он произведет назначение О'Брайена на этот пост. Трамп пишет, что О'Брайен уже успешно выполняет работу спецпосланника президента по делам заложников в Госдепартаменте. По словам Дональда Трампа, он уже имеет опыт работы с Робертом О'Брайеном и давно рассматривал его кандидатуру. 

Ранее помощником президента США по национальной безопасности был Джон Болтон, но Трамп уволил его 10 сентября. Сам Болтон говорит, что днем ранее сам написал заявление об отставке. По словам Трампа, многие предложения Болтона президента не устраивали, к тому же, он допускал много ошибок. Кроме того, американский лидер заявил, что Болтон «вышел за все рамки» по вопросу Венесуэлы. В Кремле отставку Джона Болтона назвали внутренним делом США.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #весь мир

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