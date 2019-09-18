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17:50   18 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

В Киеве неизвестный позвонил в полицию, угрожая взорвать столичный мост «Метро» через реку Днепр, на котором находится станция метро «Днепр». Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке киевского метро приостановлено.

На место ЧП выехали следственно-оперативные группы управления полиции. Также в правоохранительных органов сообщили, что сам мост «должны были перекрыть».

С 2012 года на Украине ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании. Хулиган может сесть в тюрьму на шесть лет. При повторном нарушении закона — на восемь лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#киев #метро #полиция #минирование

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