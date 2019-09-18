Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

В Киеве неизвестный позвонил в полицию, угрожая взорвать столичный мост «Метро» через реку Днепр, на котором находится станция метро «Днепр». Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке киевского метро приостановлено.

На место ЧП выехали следственно-оперативные группы управления полиции. Также в правоохранительных органов сообщили, что сам мост «должны были перекрыть».

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