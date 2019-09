Сооснователя PayPal Хауэри назначили новым послом США в Швеции

Представитель американского посольства в среду, 18 сентября, сообщил, что предпринимателя и сооснователя электронной платежной системы PayPal Кен Хауэри назначили новым послом США в Швеции. По его словам, посольство США в Стокгольме очень скоро приветствует Кена Хауэри в Швеции.

Сооснователь PayPal ответил, что с нетерпением ждет начала работы в посольстве США в Стокгольме. Американский лидер Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кена Хауэри на пост посла США в Швеции в 2018 году. Сенат США утвердил кандидатуру 62 голосами против 32.

Congratulations, Ambassador-designate Howery, on your confirmation! U.S. Embassy Stockholm looks forward to welcoming you to #Sweden very soon! ???????????????? pic.twitter.com/tiSQv4GlNN