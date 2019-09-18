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17:30   18 Сентября 2019
Весь мир

Сооснователя PayPal Хауэри назначили новым послом США в Швеции

Сооснователя PayPal Хауэри назначили новым послом США в Швеции

Представитель американского посольства в среду, 18 сентября, сообщил, что предпринимателя и сооснователя электронной платежной системы PayPal Кен Хауэри назначили новым послом США в Швеции. По его словам, посольство США в Стокгольме очень скоро приветствует Кена Хауэри в Швеции.

«Поздравляем, назначенный посол Хауэри, с вашим подтверждением», — добавили в посольстве. 

Сооснователь PayPal ответил, что с нетерпением ждет начала работы в посольстве США в Стокгольме. Американский лидер Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кена Хауэри на пост посла США в Швеции в 2018 году. Сенат США утвердил кандидатуру 62 голосами против 32.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #швеция #посол #paypal

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