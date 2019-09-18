Сооснователя PayPal Хауэри назначили новым послом США в Швеции

Представитель американского посольства в среду, 18 сентября, сообщил, что предпринимателя и сооснователя электронной платежной системы PayPal Кен Хауэри назначили новым послом США в Швеции. По его словам, посольство США в Стокгольме очень скоро приветствует Кена Хауэри в Швеции.

«Поздравляем, назначенный посол Хауэри, с вашим подтверждением», — добавили в посольстве.

Сооснователь PayPal ответил, что с нетерпением ждет начала работы в посольстве США в Стокгольме. Американский лидер Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кена Хауэри на пост посла США в Швеции в 2018 году. Сенат США утвердил кандидатуру 62 голосами против 32.