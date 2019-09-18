Тюменский школьник спас упавшего в фонтан ребенка

Школьник из Тюмени спас мальчика, который начал тонуть в фонтане. По словам очевидцев, мать ребенка в этом время смотрела в смартфон и не замечала криков прохожих.

Герой оказался 11-летним вратарем молодежного ФК «Тюмень». Он обратил внимание, как малыш бегал по бордюру фонтана и в какой-то момент рухнул в воду. Юный футболист схватил ребенка вытащил его и передал маме.

Спасатель считает, что на его месте любой поступил бы также. Отец мальчика, что очень гордится сыном, передает Ura.ru