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17:24   18 Сентября 2019
Россия

Россияне стали реже допускать просрочки по кредитам

Россияне стали реже допускать просрочки по кредитам

Доля необеспеченных потребительских кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в январе-июле упала с 9,1% до 8,4% в РФ. Об этом сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка России о развитии банковского сектора.

ЦБ не раз заявлял, что его беспокоит быстрый рост необеспеченных потребительских кредитов. При этом первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила в июне этого года, что нагрузка граждан по долгам в этом году продемонстрирует пиковые показатели 2014 года в 10,4% или даже окажется выше в том случае, если не удастся замедлить кредитование.

Юдаева подчеркнула, что основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят как раз необеспеченные потребительские кредиты. По информации Центробанка РФ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в подавляющем большинстве регионов страны.

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Автор: Алла Ларионова
#экономика #центробанк #кредиты

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