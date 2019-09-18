Доля необеспеченных потребительских кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в январе-июле упала с 9,1% до 8,4% в РФ. Об этом сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка России о развитии банковского сектора.

ЦБ не раз заявлял, что его беспокоит быстрый рост необеспеченных потребительских кредитов. При этом первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила в июне этого года, что нагрузка граждан по долгам в этом году продемонстрирует пиковые показатели 2014 года в 10,4% или даже окажется выше в том случае, если не удастся замедлить кредитование.

Юдаева подчеркнула, что основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят как раз необеспеченные потребительские кредиты. По информации Центробанка РФ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в подавляющем большинстве регионов страны.