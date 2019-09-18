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16:58   18 Сентября 2019
Россия

Путин заявил о масштабных результатах новой формы обучения

Путин заявил о масштабных результатах новой формы обучения

Новая форма образования, такая как взаимное обучение человека и искусственного интеллекта, может дать масштабные результаты. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, сообщает 18 сентября ТАСС.

В среду во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент РФ рассказал, что обратил внимание на новую форму образования, когда человек и искусственный интеллект обучают друг друга. 

«Такая, мне кажется, переходная модель развития в сфере образования, которая может привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам», — сказал он. 

Путин заявил о масштабных результатах новой формы обучения

Глава государства отметил важность усилий АСИ, ведь именно благодаря им получилось запустить важные проекты. Президент отметил, что для продвижения больших системных объектов необходимо уметь работать в командах. Путин выразил уверенность, что для создания прорывных идей станет открытая в Доме-коммуне 39-я «Точка кипения». 

«Рассчитываю, что агентство и дальше будет эффективно участвовать в формировании и реализации повестки будущего страны в целом, прежде всего по тем направлениям, от которых зависит наш технологический суверенитет и качество жизни людей в конечном счете», — сказал он. 

Глава государства заявил, что ему было бы очень интересно узнать о результатах деятельности агентства, а также его новых проектах. Путин выразил благодарность представителям АСИ «за результаты, настойчивость и смелость в продвижении всех начинаний».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #искусственный интеллект

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