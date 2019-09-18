Путин заявил о масштабных результатах новой формы обучения

Новая форма образования, такая как взаимное обучение человека и искусственного интеллекта, может дать масштабные результаты. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, сообщает 18 сентября ТАСС.

В среду во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент РФ рассказал, что обратил внимание на новую форму образования, когда человек и искусственный интеллект обучают друг друга.

«Такая, мне кажется, переходная модель развития в сфере образования, которая может привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам», — сказал он.

Глава государства отметил важность усилий АСИ, ведь именно благодаря им получилось запустить важные проекты. Президент отметил, что для продвижения больших системных объектов необходимо уметь работать в командах. Путин выразил уверенность, что для создания прорывных идей станет открытая в Доме-коммуне 39-я «Точка кипения».

«Рассчитываю, что агентство и дальше будет эффективно участвовать в формировании и реализации повестки будущего страны в целом, прежде всего по тем направлениям, от которых зависит наш технологический суверенитет и качество жизни людей в конечном счете», — сказал он.

Глава государства заявил, что ему было бы очень интересно узнать о результатах деятельности агентства, а также его новых проектах. Путин выразил благодарность представителям АСИ «за результаты, настойчивость и смелость в продвижении всех начинаний».