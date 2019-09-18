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16:42   18 Сентября 2019
Россия

Путин призвал АСИ помочь запуску новых социальных проектов

Путин призвал АСИ помочь запуску новых социальных проектов

Российский президент Владимир Путин заявил, что агентство стратегических инициатив (АСИ) должно содействовать запуску новых социально значимых проектов и инициатив. Такое мнение он выразил на заседании наблюдательного совета агентства в среду, 18 сентября.

Путин считает необходимым контролировать применение норм закона о социальном предпринимательстве. Опираясь на новую базу, нужно запустить значимые социальные проекты, отметил он.

Речь идет о программах обучения пожилых людей, об организации ухода за больными гражданами, а также о развитии профориентации и дополнительного образования подростков, о создании инфраструктуры детского отдыха, пояснил российский лидер

В перечень задач агентства вошло и содействие общественным инициативам в городах. Президент положительно оценил один из проектов в АСИ о благоустройстве населенных пунктов.

«Думаю, что это чрезвычайно востребовано», — подчеркнул глава государства.

Нужно создавать создания условия для развития волонтерского движения, отметил Путин.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #аси

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