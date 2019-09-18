Путин призвал АСИ помочь запуску новых социальных проектов
Российский президент Владимир Путин заявил, что агентство стратегических инициатив (АСИ) должно содействовать запуску новых социально значимых проектов и инициатив. Такое мнение он выразил на заседании наблюдательного совета агентства в среду, 18 сентября.
Путин считает необходимым контролировать применение норм закона о социальном предпринимательстве. Опираясь на новую базу, нужно запустить значимые социальные проекты, отметил он.
Речь идет о программах обучения пожилых людей, об организации ухода за больными гражданами, а также о развитии профориентации и дополнительного образования подростков, о создании инфраструктуры детского отдыха, пояснил российский лидер
В перечень задач агентства вошло и содействие общественным инициативам в городах. Президент положительно оценил один из проектов в АСИ о благоустройстве населенных пунктов.
«Думаю, что это чрезвычайно востребовано», — подчеркнул глава государства.
Нужно создавать создания условия для развития волонтерского движения, отметил Путин.