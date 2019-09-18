Российский президент Владимир Путин призвал внедрить в работу цифровую платформу для жалоб бизнеса. В ходе заседания наблюдательного совета АСИ он отметил, что сделает все для того, чтобы эту систему запустили в работу.

По словам президента РФ, для внедрения нужно эффективнее настроить работу правоохранительной системы, после чего работа цифровой платформы для бизнеса станет неопасной.

Путин отметил, что запустить цифровую платформу для бизнеса он поручил создать еще в послании Федеральному собранию. Президент уверен, что такая платформа поможет бизнесменам сообщать о случаях, когда кто-то будет оказывать на них давление. По словам Путина, есть уже несколько предложений по созданию этой платформы.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что встречался с российскими предпринимателями и говорил о снятии преград для российски компаний и разработок. Он отметил, что работа по созданию платформы должна вестись с представителями Агентства стратегических инициатив и Национальной технологической инициативы. Ранее президент РФ призвал АСИ помочь запуску новых социальных проектов.