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16:59   18 Сентября 2019
Россия

Соболь попыталась напомнить о себе, примазавшись к «флешмобу» в поддержку Устинова

Соболь попыталась напомнить о себе, примазавшись к «флешмобу» в поддержку Устинова

Юрист ФБК Любовь Соболь попыталась вписаться во «флешмоб» в поддержку актера Павла Устинова, приехав на пикет к зданию администрации президента РФ в Москве. При этом именно она и ее «коллеги» виноваты в аресте молодого человека, пишет ФАН.

Напомним, Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на полицейского во время незаконного митинга. Следствие утверждает, что росгвардеец вывихнул плечо. Проблемы не было бы, если бы Соболь согласовала акцию или согласилась бы на место, которое предложили власти Москвы. По сути, именно незаконность мероприятия стала поводом для судебных разбирательств.

Когда Устинова судили, Соболь отдыхала на морях. Сейчас же, когда к делу подключилась общественность, на защиту Устинова встали многие актеры, юрист ФБК попыталась пристроиться к «флешмобу» и сделать вид, что это ее заслуга, что она тоже была среди выступающих за апелляцию по делу Устинова.

Такое поведение лицемерно, пишет агентство. Пока шел суд, Соболь каталась по побережью, Алексей Навальный улетел в США, а Иван Жданов сбежал в Европу. Сейчас для экс-кандидатов не осталось ничего, кроме как «примазаться» к актуальной проблеме и напомнить о себе.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #устинов #фбк #митинги #соболь

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