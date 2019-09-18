Путин согласился встретиться с лидерами думской оппозиции

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложением руководителя КПРФ Геннадия Зюганова встретится с лидерами парламентской оппозиции, которые ранее призвали отменить «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах для кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями. По словам Зюганова, три лидера думских фракций, кроме «Единой России», вносили предложение отменить порог.

«Я предложил, президент согласился собраться со всеми лидерами», — добавил политик.

Зюганову не нравится нынешний порядок, когда партия беспрепятственно выдвигает кандидата в президенты, а для выдвижения кандидата в губернаторы требуется преодолеть «муниципальный фильтр». Руководитель КПРФ добавил, что партия могла победить в Вологде, Калмыкии, Забайкалье, но кандидатов не зарегистрировали.