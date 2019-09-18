Видео задержания браконьеров из КНДР появилось в сети

ФСБ России распространила видео с места задержания 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьере в Японском море. На кадрах видно осмотр одной из задержанных шхун.

Кроме того, на видео показано задержание одного из 11 мотобов. Пограничникам пришлось применить сигнальный пистолет. Само нападение на сотрудников паогранслужбы на видео не попали.

Ранее сообщалось, что браконьеры с одной из шхун ранили четырех россиян, в одного выстрелили из огнестрельного оружия. Состояние пограничников не вызывает опасений.

МИД России выразил временному поверенному в делах КНДР в РФ озабоченность в связи с произошедшим. Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов.