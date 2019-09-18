Путин встретится с президентом Египта в октябре в Сочи

Глава государства Владимир Путин встретится с коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в конце октября в Сочи в рамках саммита Россия — Африка.

На мероприятие приглашены лидеры более 50 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. В форуме примут участие более трех тысяч представителей африканского бизнеса, а также делегаты высокого уровня из России и стран Африки.

В среду, 18 сентября, в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Египета в РФ Ихабом Насром. На ней стороны обсудили участие египетской делегации в саммите.

«Отношения между Россией и Египтом сейчас находятся на подъеме. Эта страна — надежный партнер России не только на Ближнем Востоке, но и в мировом масштабе», — подчеркнул по итогам встречи Кобяков.

Кроме того, советник президента добавил, что Россия и Египет тесно сотрудничают в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Он предположил, что данная динамика сохранится.