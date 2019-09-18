Центр детской онкологии и гематологии построят в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в среду, 18 сентября, в ходе заседания сообщил, что в Новокузнецке построят центр детской онкологии и гематологии. По его словам, область решит проблемы в лечении онкологии, в том числе и детской. Речь идет о преобразовании первичного звена, ранней диагностики и развитии крупных онкологических центров.

«Таких центров в Кузбассе будет два — в Кемерово и Новокузнецке», — добавил губернатор.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Галина Новичкова добавила, если область решила вывести лечение онкологии на более высокий уровень, тогда нужно выполнить ряд задач. Сначала модернизировать больницы и подготовить кадры. Центр Рогачева поможет создать центр детской онкологии и гематологии в Новокузнецке.