Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Устинов и другие осужденные за беспорядки на митингах так и не дождались помощи Навального

Устинов и другие осужденные за беспорядки на митингах так и не дождались помощи Навального

 Соболь попыталась напомнить о себе, примазавшись к «флешмобу» в поддержку Устинова

Соболь попыталась напомнить о себе, примазавшись к «флешмобу» в поддержку Устинова
Басурин опроверг слова Киева о старте подготовки к отводу войск в Донбассе

Басурин опроверг слова Киева о старте подготовки к отводу войск в Донбассе

 Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства
Путин встретится с президентом Египта в октябре в Сочи

Путин встретится с президентом Египта в октябре в Сочи

 Трамп распорядился расширить санкции против Ирана

Трамп распорядился расширить санкции против Ирана

Устинов и другие осужденные за беспорядки на митингах так и не дождались помощи Навального

Устинов и другие осужденные за беспорядки на митингах так и не дождались помощи Навального

 Соболь попыталась напомнить о себе, примазавшись к «флешмобу» в поддержку Устинова

Соболь попыталась напомнить о себе, примазавшись к «флешмобу» в поддержку Устинова
Басурин опроверг слова Киева о старте подготовки к отводу войск в Донбассе

Басурин опроверг слова Киева о старте подготовки к отводу войск в Донбассе

 Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства
Путин встретится с президентом Египта в октябре в Сочи

Путин встретится с президентом Египта в октябре в Сочи

 Трамп распорядился расширить санкции против Ирана

Трамп распорядился расширить санкции против Ирана

16:00   18 Сентября 2019
Россия

BMX-велодромы могут появиться в каждом округе Москвы, заявил Собянин

BMX-велодромы могут появиться в каждом округе Москвы, заявил Собянин

BMX-велодромы могут появиться в каждом округе Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин. По словам столичного градоначальника, сейчас в городе есть уже семь таких профессиональных площадок.

Как отметил Собянин, постепенно такие профессиональные BMX-велодромы появятся в каждом столичном округе, планируется развивать эту сеть.

В ходе осмотра благоустройства в Ясенево Собянин рассказал. что раньше на месте нового велодрома был пустырь с полуразрушенными зданиями. Местные жители вышли на мэра Москвы с предложением сделать в этом месте территорию, удобную для детей и их родителей, а также место для прогулок. Сергей Собянин отмечает, что сейчас на месте заброшенного пустыря появились спортивные сооружения и новое освещение в рамках программы «Мой район».

По словам столичного мэра, все работы по благоустройству Ясенево успели провести за два месяца. Помимо детских площадок и спортивных сооружений, здесь теперь есть места отдыха, где можно насладиться тишиной. Не забыли и про домашних животных, обустроив площадку и для питомцев.

Ранее Сергей Собянин заявил, что средняя зарплата учителей в столице составляет 114 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #собянин #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...