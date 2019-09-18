BMX-велодромы могут появиться в каждом округе Москвы, заявил Собянин

BMX-велодромы могут появиться в каждом округе Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин. По словам столичного градоначальника, сейчас в городе есть уже семь таких профессиональных площадок.

Как отметил Собянин, постепенно такие профессиональные BMX-велодромы появятся в каждом столичном округе, планируется развивать эту сеть.

В ходе осмотра благоустройства в Ясенево Собянин рассказал. что раньше на месте нового велодрома был пустырь с полуразрушенными зданиями. Местные жители вышли на мэра Москвы с предложением сделать в этом месте территорию, удобную для детей и их родителей, а также место для прогулок. Сергей Собянин отмечает, что сейчас на месте заброшенного пустыря появились спортивные сооружения и новое освещение в рамках программы «Мой район».

По словам столичного мэра, все работы по благоустройству Ясенево успели провести за два месяца. Помимо детских площадок и спортивных сооружений, здесь теперь есть места отдыха, где можно насладиться тишиной. Не забыли и про домашних животных, обустроив площадку и для питомцев.

Ранее Сергей Собянин заявил, что средняя зарплата учителей в столице составляет 114 тысяч рублей.