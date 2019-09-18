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15:55   18 Сентября 2019
Россия

Китайская CRCC может построить недвижимость в АДЦ в Коммунарке

Китайская CRCC может построить недвижимость в АДЦ в Коммунарке

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в среду, 18 сентября, сообщил, что китайская China Railway Construction Corporation может поучаствовать в строительстве порядка 600 тысяч квадратных метров недвижимости в административно-деловом центре в поселке Коммунарка.

По его словам, на территории АДЦ планируют построить четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Около 600 тысяч квадратных метров передали «Мосинжпроекту». Компания планирует самостоятельно реализовывать первую очередь с привлечением инвестора. В ходе первой встрече договорились 50 на 50  — «Мосинжпроект» и китайская CRCC.

«Компании готовы совместно этот проект реализовывать, с финансированием за счет собственных средств CRCC», — объяснил Жидкин.

Следующая встреча с инвестором состоится в ноябре в КНР, продолжил руководитель департамента. Российская сторона рассчитывает на конкретные договоренности в реализации проекта, поэтому уже подготавливает совместное соглашение.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #недвижимость #коммунарка

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