Милонов поддержал уральский вуз, пригрозивший геям отчислением

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Политикой Сегодня», поддержал борьбу с геями и лесбиянками в Уральском государственном экономическом университете, который находится в Екатеринбурге.

Руководство вуза создало специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за ориентацией учащихся. Так, за несоответствие «традиционным» взглядам будут применяться санкции — вплоть до отчисления.

«У нас не только сейчас — мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов! По одной простой причине: мы — государственный университет, и, соответственно, мы смотрим за моральным обликом наших студентов. Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы», — рассказал изданию «Европейско-азиатские новости» проректор вуза Роман Краснов.

Милонов согласен с политикой университета. По мнению депутата, студенты должны соответствовать определенному кодексу.

«Если у человека есть какие-то тайны, интимные предпочтения, которые не должны оглашаться. <…> Но когда это все проявляется, когда у человека происходит мозговой сдвиг: когда у него все личные, интимные вещи вылезают наружу — это показывает не то, что у человека проблемы с ориентацией, у него что-то не то с психикой. Он просто маньяк становится!», — посетовал Милонов.

Одному студенту вуз уже пригрозил отчислением из-за розового телефона и подписки на ЛГБТ-паблик в социальной сети. Милонов посоветовал оставить все его интимные предпочтения в рамках своей личной жизни, а не в социальных сетях, где каждый может видеть информацию о студенте.

«На пользу этому студенту было бы одуматься и понять, что личные пристрастия лучше оставлять в рамках своей личной жизни. А такие ЛГБТ-сообщества — это ненормально», — рассказал собеседник агентства.

Политик добавил, что ввел бы специальную службу не только в УрГЭУ, но и в других частных и государственных образовательных учреждениях: в вузах, в школах и в детских садах. Но только чтобы она имела определенные границы и не вторгалась в личную жизнь человека, поскольку это нарушает закон.