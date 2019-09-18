Милонов поддержал уральский вуз, пригрозивший геям отчислением
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Политикой Сегодня», поддержал борьбу с геями и лесбиянками в Уральском государственном экономическом университете, который находится в Екатеринбурге.
Руководство вуза создало специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за ориентацией учащихся. Так, за несоответствие «традиционным» взглядам будут применяться санкции — вплоть до отчисления.
«У нас не только сейчас — мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов! По одной простой причине: мы — государственный университет, и, соответственно, мы смотрим за моральным обликом наших студентов. Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы», — рассказал изданию «Европейско-азиатские новости» проректор вуза Роман Краснов.
Милонов согласен с политикой университета. По мнению депутата, студенты должны соответствовать определенному кодексу.
«Если у человека есть какие-то тайны, интимные предпочтения, которые не должны оглашаться. <…> Но когда это все проявляется, когда у человека происходит мозговой сдвиг: когда у него все личные, интимные вещи вылезают наружу — это показывает не то, что у человека проблемы с ориентацией, у него что-то не то с психикой. Он просто маньяк становится!», — посетовал Милонов.
Одному студенту вуз уже пригрозил отчислением из-за розового телефона и подписки на ЛГБТ-паблик в социальной сети. Милонов посоветовал оставить все его интимные предпочтения в рамках своей личной жизни, а не в социальных сетях, где каждый может видеть информацию о студенте.
«На пользу этому студенту было бы одуматься и понять, что личные пристрастия лучше оставлять в рамках своей личной жизни. А такие ЛГБТ-сообщества — это ненормально», — рассказал собеседник агентства.
Политик добавил, что ввел бы специальную службу не только в УрГЭУ, но и в других частных и государственных образовательных учреждениях: в вузах, в школах и в детских садах. Но только чтобы она имела определенные границы и не вторгалась в личную жизнь человека, поскольку это нарушает закон.
«Там ведь нет важного партийного контроля, как было раньше. Никто не смотрит за этим. Никто не смотрит на моральные качества учителей, воспитателей. Это человек, который часть жизни заменяет родителей», — резюмировал Милонов.