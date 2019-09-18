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15:59   18 Сентября 2019
Россия

Греф признался, что давно мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Греф признался, что давно мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже давно пытается работать шесть дней в неделю, однако мечтает о четырех рабочих днях. Он отметил, что в Сбербанке пока не планируют экспериментировать с форматом рабочей недели.

«Я уже много лет подряд пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю, и у меня не очень получается. Я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле», — сказал он.

В начале июня председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что некоторые профессии смогут в ближайшем будущем перейти на «четырехдневку». Он подчеркнул, что трудовое законодательство не соответствует сегодняшним реалиям, в частности, нужны более гибкие графики. Данная тема будет обсуждаться в Госдуме, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие проекты.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #сбербанк #греф #рабочая неделя

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