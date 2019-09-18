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15:48   18 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Басурин опроверг слова Киева о старте подготовки к отводу войск в Донбассе

Басурин опроверг слова Киева о старте подготовки к отводу войск в Донбассе

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона пока не отводит подконтрольные ей воинские формирования от линии соприкосновения, а, напротив, концентрирует технику. Об этом сообщает ФАН в среду, 18 сентября.

Ранее командующий операции Объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко на встрече с постоянным представителем программы развития ООН в Киеве Оснатом Лубрани заявил о подготовке к отводу войск в Донбассе.

Собеседник издания предложил обратиться к отчету миссии ОБСЕ. В нем говорится, что Киев не просто не готовится отводит войска, но, напротив, концентрирует технику на линии соприкосновения.

«Заявить — это одно. А выполнять — это другое», —заявил Басурин.

По его словам, вопрос ответных действия со стороны ДНР пока не решен. Басурин добавил, что в Минске обсуждаются две точки, где техника ранее уже отводилась — Золотое и Петровское

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #днр #линия соприкосновения

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