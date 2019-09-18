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15:53   18 Сентября 2019
Россия

Киев предложит Москве новый контракт по газу на 10 лет

Киев предложит Москве новый контракт по газу на 10 лет

Украина во время трехсторонних консультаций по газу с участием ЕС предложит России условия нового транзитного договора на 10 лет. Об этом 18 сентября заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, пишет в среду ТАСС. 

«Мы полностью поддерживаем эту позицию — 60 миллиардов плюс 30 миллиардов на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции», — приводит агентство слова министра. 

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович ранее уже озвучивал эту позицию.

Ранее стало известно о двусторонних встречах с делегациями РФ и Украины перед началом трехсторонних переговоров по газу. Об этом сообщил зампредседателя Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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