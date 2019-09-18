Путин перед заседанием набсовета АСИ посетил выставку передовых проектов

Российский лидер Владимир Путин в среду, 18 сентября, перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив посетил выставку передовых проектов в сферах образования, медицины, городского и технологического развития. Президент ознакомился с разработками Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы и компании QRate​​​.

Путину представили две установки квантовой передачи информации — промышленную, которая гарантирует защиту данных и может использоваться с различных сферах, и академическую, которая предназначена для исследований и подготовки специалистов. Президенту показали сверхчувствительные сенсоры, повышающие точность и надежность работы оптических радаров на беспилотном транспорте.

На выставке проектов АСИ Владимиру Путину продемонстрировали стенд «Образование для новой экономики», который посвятили подготовке кадров будущего. В частности, президент посмотрел макет Новгородской технической школы, строительство которой стартует в октябре и открытие запланировали на июнь 2021 года.