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 Соболь попыталась напомнить о себе, примазавшись к «флешмобу» в поддержку Устинова

Соболь попыталась напомнить о себе, примазавшись к «флешмобу» в поддержку Устинова
Басурин опроверг слова Киева о старте подготовки к отводу войск в Донбассе

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 Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

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15:40   18 Сентября 2019
Россия

Путин перед заседанием набсовета АСИ посетил выставку передовых проектов

Путин перед заседанием набсовета АСИ посетил выставку передовых проектов

Российский лидер Владимир Путин в среду, 18 сентября, перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив посетил выставку передовых проектов в сферах образования, медицины, городского и технологического развития. Президент ознакомился с разработками Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы и компании QRate​​​.

Путину представили две установки квантовой передачи информации — промышленную, которая гарантирует защиту данных и может использоваться с различных сферах, и академическую, которая предназначена для исследований и подготовки специалистов. Президенту показали сверхчувствительные сенсоры, повышающие точность и надежность работы оптических радаров на беспилотном транспорте.

На выставке проектов АСИ Владимиру Путину продемонстрировали стенд «Образование для новой экономики», который посвятили подготовке кадров будущего. В частности, президент посмотрел макет Новгородской технической школы, строительство которой стартует в октябре и открытие запланировали на июнь 2021 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #аси

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