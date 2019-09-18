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15:33   18 Сентября 2019
Весь мир

Саид и Каруи вышли во второй тур президентских выборов в Тунисе

Саид и Каруи вышли во второй тур президентских выборов в Тунисе

Каис Саид и Набиль Каруи вышли во второй тур президентских выборов в Тунисе. По мнению аналитиков, это говорит о том, что избиратели устали, потому что оба кандидата никогда не занимались политикой, но все же они смогли одержать победу на этом этапе.

Каис Саид является профессором права и экспертом по конституции Туниса, а Набиль Каруи - это местный медиа-магнат, который обвиняется в отмывании денег и уклонении от налогов и сейчас под арестом. За первого проголосовало 18,4 процента избирателей, за второго - 15,6 процента. Таким образом, оба вышли во второй тур президентской гонки. 

По мнению экспертов, избирателям надоели кандидаты, а разрыв между местными жителями и существующими в стране политическими партиями, очень заметен, так как партии не смогли объединить граждан для получения хороших результатов. 

Дата проведения второго тура президентских выборов в Тунисе пока не объявлена, но известно, что они состоятся в октябре 2019 года. Главным приоритетом местных жителей является вопрос безопасности, так как за последнее время в стране произошло много больших терактов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #весь мир #президентские выборы #тунис

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