Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Российский лидер Владимир Путин посетит Ижевск 19 сентября, где поучаствует в мероприятиях по случаю Дня оружейника и проведет заседание военно-промышленной комиссии (ВПК). Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 18 сентября.

Отмечается, что по итогам заседания планируется подписание контрактов между Минобороны России и предприятиями ВПК Удмуртии. Путин также примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.

Кроме того, глава государства посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».