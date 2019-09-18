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15:26   18 Сентября 2019
Россия

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Российский лидер Владимир Путин посетит Ижевск 19 сентября, где поучаствует в мероприятиях по случаю Дня оружейника и проведет заседание военно-промышленной комиссии (ВПК). Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 18 сентября.

Отмечается, что по итогам заседания планируется подписание контрактов между Минобороны России и предприятиями ВПК Удмуртии. Путин также примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.

Кроме того, глава государства посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».

«19 сентября президент России совершит рабочую поездку в Удмуртскую республику», — говорится на сайте Кремля.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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