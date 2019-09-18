Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Представитель министерства просвещения РФ в среду, 18 сентября, объяснил, что введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку продиктовано актуальностью языкового владения. По его словам, знание иностранного языка — важный и востребованный навык на рынке труда.

Ранее Межрегиональное общественное движение «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» попросило Минпросвещения не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку​​​. В ведомстве ответили, что иностранный язык нужен как в рабочих, так и в требующих высшего образования профессиях.

«Именно актуальностью языкового владения продиктовано введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку», — добавили в Минпросвещения.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов сообщал, что обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку введут в 2022 году. По его словам, задания уже разрабатывают. Министр просвещения Ольга Васильева также говорила, что в 2020 году введут пилот в 19 регионах страны.