Мат и гей-поддержка не помогли «Яблоку» победить на муниципальных выборах в Петербурге

Петербургская муниципальная избирательная кампания «Яблока» оставила весьма негативные впечатления. Некогда уважаемая в городе партия выдвинула на выборы откровенных фриков.

Результаты выборов мундепов в Северной столице пока не подведены, но яблочникам это не помешало выпустить официальное заявление о том, что партия не признает итоги выборов и обвиняет местные избиркомы в фальсификациях. Тем не менее нежелание избирателей поддержать демократов вполне объяснимо тем, что местное отделение партии выставило на выборы довольно странных кандидатов.

К примеру, кандидат в муниципальные депутаты от округа «Литейный» Сергей Трошин призвал превратить Петербург в мировую столицу ЛГБТ. Он предложил отменить запрет на усыновление детей однополыми парами, а также разрешить проводить гей-парады на Невском проспекте.

Такие весьма неоднозначные «заигрывания» с определенной, малочисленной частью электората вряд ли играют «Яблоку» на руку. Довольно странно рассчитывать, что изменения придутся по душе большинству горожан. Тем более что в городе есть ряд хозяйственно-административных проблем, решение которых гораздо важнее.

«Яблочники» решили найти деньги на муниципальные избирательные кампании посредством продажи футболок и кружек с «урбанистическими» логотипами. Таким образом они пытались привлечь внимание граждан к проблемам в городе. Однако продать им удалось лишь восемь футболок. При этом нерентабельный проект почему-то работает до сих пор. Судя по сему, партия использует его как прикрытие для нелегального финансирования партийных инициатив.

Такого рода «благотворительные» проекты — не единственная новинка на текущих выборах. Кандидаты в мундепы от «Яблока» нередко предпочитают говорить с потенциальным избирателем матом. Вот так член партии и кандидат делится собственным мнением относительно системы городского управления. При этом нецензурная брань нередко идет вперемешку с предвыборной агитацией.

Неизвестно, является ли такое хамское поведение в сети личной инициативой кандидата, или сама партия пытается урвать хоть какую-то славу из-за недостатка рейтинга. Вероятнее всего, второе.

Методы оппозиции не меняются. Выставить на выборы заведомо провальных кандидатов, а затем обвинить власти в проигрыше выборов — старая, но эффективная линия. Вероятно, в ближайшее время «яблочники» могут попытаться созвать протестную акцию, ведь для этого весь предвыборный карнавал «демократы» и устраивали.