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15:20   18 Сентября 2019
Весь мир

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Риск возникновения инсульта или инфаркта снижается вдвое, если человек в небольшом количестве спит днем. Об этом сказано в статье журнала Heart.

Исследователи из Лозаннского университета потратили восемь лет на наблюдение более трех тысяч пациентов в возрасте от 35 до 75 лет. Ранее у испытуемых не было проблем с сердцем, но позже у них стали диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, которые могли приводить даже к смерти. 

Ученые исследовали образ жизни пациентов и учли факторы пола, возраста, веса, а также наследственной предрасположенности к заболеваниям и наличие вредных привычек. 

В результате эксперимента выяснилось, что те, кто два-три раза в неделю спал днем по 30 минут, в два раза реже болели сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые отметили, что речь идет именно о кратковременном получасовом сне. Частый и продолжительный дневной сон говорит о проблемах со здоровьем, считают исследователи. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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