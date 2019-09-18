Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Индийские власти одобрили запрет на электронные сигареты на территории страны. Об этом пишет агентство Hindustan Times, ссылаясь на министра финансов Индии Нирмалу Ситхараман.

Она уточнила, что теперь будут запрещены производство, импорт, экспорт, транспортировка, продажа, распространение, хранение и реклама электронных сигарет. В ближайшее время правительство издаст соответствующий указ, который будет направлен президенту страны для его подписания.

Минздрав Индии выступил с предложением запретить электронные сигареты в августе. Для нарушителей будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В законопроекте говорится об аресте на год и штрафе в размере 100 тысяч рупий (1,38 тысячи долларов).