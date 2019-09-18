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15:29   18 Сентября 2019
Весь мир

Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Индийские власти одобрили запрет на электронные сигареты на территории страны. Об этом пишет агентство Hindustan Times, ссылаясь на министра финансов Индии Нирмалу Ситхараман.

Она уточнила, что теперь будут запрещены производство, импорт, экспорт, транспортировка, продажа, распространение, хранение и реклама электронных сигарет. В ближайшее время правительство издаст соответствующий указ, который будет направлен президенту страны для его подписания.

Минздрав Индии выступил с предложением запретить электронные сигареты в августе. Для нарушителей будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В законопроекте говорится об аресте на год и штрафе в размере 100 тысяч рупий (1,38 тысячи долларов).

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #индия #электронные сигареты #вейпы

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