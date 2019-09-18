Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

 Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

 Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов
Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

 Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

 Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов
15:14   18 Сентября 2019
Россия

Завод ВИЗ-Сталь загорелся в Екатеринбурге

Завод ВИЗ-Сталь загорелся в Екатеринбурге

Пожар вспыхнул в одном из цехов завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге в среду, 18 сентября. Площадь возгорания — 3,2 тысячи квадратных метров. Эвакуированы около 200 человек. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

На мечте работает МЧС. Пожар тушат 70 человек и 25 единиц техники.

«ВИЗ-Сталь» производит трансформаторную (анизотропную) сталь. Предприятие появилось в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #мчс #пожар #завод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...