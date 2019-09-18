Завод ВИЗ-Сталь загорелся в Екатеринбурге

Пожар вспыхнул в одном из цехов завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге в среду, 18 сентября. Площадь возгорания — 3,2 тысячи квадратных метров. Эвакуированы около 200 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

На мечте работает МЧС. Пожар тушат 70 человек и 25 единиц техники.

«ВИЗ-Сталь» производит трансформаторную (анизотропную) сталь. Предприятие появилось в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге.