Политолог призвал знаменитостей прекратить необоснованное давление на суд по делу Устинова

Осужденного за травмирование сотрудника ОМОН Павла Устинова «защищает» не только «оппозиция», которая следует собственным корыстным целям, но и неуглубившиеся в дело российские знаменитости и лидеры мнений. Причем, творцами ажиотажа стали как раз медийные личности, и только потом на нее запрыгнули либералы и поддерживающие их СМИ.

Политолог и кандидат психологических наук Валентин Бианки в комментарии «ПолитРоссии» объяснил, что главным двигателем резонанса вокруг дела дебошира стали именно популярные артисты. Нет сомнений, что звезды наравне с обычными россиянами имеют право высказывать личное мнение. Однако, когда это превращается в давление на суд и правоохранительные органы, стоит остановиться. Со всеми претензиями можно обратиться в судебный орган в установленном законом порядке, но не нагнетать общественное мнение.

«Современная политика предполагает такие механизмы — волны, когда в каких-то критических ситуациях превращается в эдакою кампанейщину. Не сказать, что это всегда плохо. Тем не менее, принципиально кампании присоединяют к волне. Это присутствует», — отметил специалист.

Основываясь на этом, собеседник не удивился прыти «оппозиции», которая пытается выворачивать такую удобную для нее историю в свою сторону. Либералам не важен сам Устинов, решение суда, справедливость — для них главное побыть на гребне этой информационной волны.

Напомним, что Устинов вывихнул плечо сотруднику ОМОН во время задержания на незаконном митинге, который прошел в Москве 3 августа. Его признали виновным и отправили отбывать наказание в колонию на три года и шесть месяцев.