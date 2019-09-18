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19:05   18 Сентября 2019
Россия

Политолог призвал знаменитостей прекратить необоснованное давление на суд по делу Устинова

Политолог призвал знаменитостей прекратить необоснованное давление на суд по делу Устинова

Осужденного за травмирование сотрудника ОМОН Павла Устинова «защищает» не только «оппозиция», которая следует собственным корыстным целям, но и неуглубившиеся в дело российские знаменитости и лидеры мнений. Причем, творцами ажиотажа стали как раз медийные личности, и только потом на нее запрыгнули либералы и поддерживающие их СМИ.

Политолог и кандидат психологических наук Валентин Бианки в комментарии «ПолитРоссии» объяснил, что главным двигателем резонанса вокруг дела дебошира стали именно популярные артисты. Нет сомнений, что звезды наравне с обычными россиянами имеют право высказывать личное мнение. Однако, когда это превращается в давление на суд и правоохранительные органы, стоит остановиться. Со всеми претензиями можно обратиться в судебный орган в установленном законом порядке, но не нагнетать общественное мнение.

Политолог призвал знаменитостей прекратить необоснованное давление на суд по делу Устинова

«Современная политика предполагает такие механизмы — волны, когда в каких-то критических ситуациях превращается в эдакою кампанейщину. Не сказать, что это всегда плохо. Тем не менее, принципиально кампании присоединяют к волне. Это присутствует», — отметил специалист.

Основываясь на этом, собеседник не удивился прыти «оппозиции», которая пытается выворачивать такую удобную для нее историю в свою сторону. Либералам не важен сам Устинов, решение суда, справедливость — для них главное побыть на гребне этой информационной волны.

Политолог призвал знаменитостей прекратить необоснованное давление на суд по делу Устинова

Напомним, что Устинов вывихнул плечо сотруднику ОМОН во время задержания на незаконном митинге, который прошел в Москве 3 августа. Его признали виновным и отправили отбывать наказание в колонию на три года и шесть месяцев.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #приговор #митинг #устинов #знаменитости

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