Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ранее неизвестном предстоящем космическом запуске, который запланирован на следующий четверг, 26 сентября.

В рамках встречи с участниками Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» Рогозин заявил, что на следующей неделе с космодрома Байконур планируют совершить три запуска: 25, 26 и 30 числа. При этом если о пуске 25 сентября сообщалось ранее, то о запуске ракеты 26 числа никто не уведомлял.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартует с Байконура 25 сентября, а на последний день месяца запланирован пуск ракеты «Протон» с двумя космическими аппаратами.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Турции подключиться к проекту по использованию Байконура и заявил, что страна готова помочь с созданием ракетных технологий. Также он отметил, что американская сторона покупает в России ракетные двигатели по завышенной цене.