Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

 Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

 Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов
Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

 Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

 Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов
15:10   18 Сентября 2019
Россия

Рогозин рассказал о ранее неизвестном предстоящем космическом запуске

Рогозин рассказал о ранее неизвестном предстоящем космическом запуске

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ранее неизвестном предстоящем космическом запуске, который запланирован на следующий четверг, 26 сентября.

В рамках встречи с участниками Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» Рогозин заявил, что на следующей неделе с космодрома Байконур планируют совершить три запуска: 25, 26 и 30 числа. При этом если о пуске 25 сентября сообщалось ранее, то о запуске ракеты 26 числа никто не уведомлял. 

Ранее стало известно, что ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартует с Байконура 25 сентября, а на последний день месяца запланирован пуск ракеты «Протон» с двумя космическими аппаратами. 

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Турции подключиться к проекту по использованию Байконура и заявил, что страна готова помочь с созданием ракетных технологий. Также он отметил, что американская сторона покупает в России ракетные двигатели по завышенной цене.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #рогозин #запуск ракеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...