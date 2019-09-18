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15:09   18 Сентября 2019
Россия

Песков заявил, что Кремль не может влиять на решение суда по делу Устинова

Песков заявил, что Кремль не может влиять на решение суда по делу Устинова

Кремль не может оказывать влияние на суд по делу Павла Устинова. Об этом 18 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет в среду ФАН. 

Официальный представитель Кремля подтвердил, что власти в курсе об акциях в поддержку актера. Он также отметил, что Кремлю известно об обжаловании приговора и апелляции. Песков призвал дождаться итогов ее рассмотрения. Чиновник подчеркнул, что в данной ситуации Кремль не может быть адресатом пикетов. 

«Администрация президента не является адресатом для подобных воззваний, потому что ни администрация президента, ни президент не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд. Есть законное право обжаловать это решение суда в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько я знаю, было реализовано. Сейчас нужно дождаться результатов апелляции», — призвал Песков.

Песков заявил, что Кремль не может влиять на решение суда по делу Устинова

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ситуация вокруг приговора Устинова — это не прерогатива Кремля, ведь речь идет о судебном решении и апелляции на него. При этом он подчеркнул, что в Кремле приняли к сведению разные точки зрения общественности. 

Ранее Павла Устинова осудили на 3,5 года колонии общего режима за насилие по отношению к сотруднику Росгвардии на несогласованном митинге, который прошел в Москве 3 августа. Актер вывихнул плечо полицейскому, оказывая таким образом сопротивление при задержании. Участник незаконного митинга вину в суде не признал. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #песков #политика #общество #устинов

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