Песков заявил, что Кремль не может влиять на решение суда по делу Устинова

Кремль не может оказывать влияние на суд по делу Павла Устинова. Об этом 18 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет в среду ФАН.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что власти в курсе об акциях в поддержку актера. Он также отметил, что Кремлю известно об обжаловании приговора и апелляции. Песков призвал дождаться итогов ее рассмотрения. Чиновник подчеркнул, что в данной ситуации Кремль не может быть адресатом пикетов.

«Администрация президента не является адресатом для подобных воззваний, потому что ни администрация президента, ни президент не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд. Есть законное право обжаловать это решение суда в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько я знаю, было реализовано. Сейчас нужно дождаться результатов апелляции», — призвал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ситуация вокруг приговора Устинова — это не прерогатива Кремля, ведь речь идет о судебном решении и апелляции на него. При этом он подчеркнул, что в Кремле приняли к сведению разные точки зрения общественности.

Ранее Павла Устинова осудили на 3,5 года колонии общего режима за насилие по отношению к сотруднику Росгвардии на несогласованном митинге, который прошел в Москве 3 августа. Актер вывихнул плечо полицейскому, оказывая таким образом сопротивление при задержании. Участник незаконного митинга вину в суде не признал.