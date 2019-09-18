Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

 Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

 Два человека погибли при крушении учебного самолета у побережья Испании

Два человека погибли при крушении учебного самолета у побережья Испании
Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

 Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

 Два человека погибли при крушении учебного самолета у побережья Испании

Два человека погибли при крушении учебного самолета у побережья Испании
14:56   18 Сентября 2019
Россия

Умер бывший футболист «Зенита»

Умер бывший футболист «Зенита»

Ушел из жизни бывший футболист «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен, которому было 43 года. Соответствующая информация появилась в официальном Twitter-аккаунте петербургского клуба 18 сентября, в среду.

Известно, что с 2013 года спортсмен страдал боковым амиотрофическим склерозом. Именно в составе петербургского клуба Риксен стал чемпионом России. При его участии «Зенит» так же выиграл Суперкубок России, Кубок и Суперкубок UEFA. За ФК голландец играл три года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#футбол #зенит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...