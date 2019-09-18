Умер бывший футболист «Зенита»

Ушел из жизни бывший футболист «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен, которому было 43 года. Соответствующая информация появилась в официальном Twitter-аккаунте петербургского клуба 18 сентября, в среду.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит»???? (@zenit_spb) September 18, 2019

Известно, что с 2013 года спортсмен страдал боковым амиотрофическим склерозом. Именно в составе петербургского клуба Риксен стал чемпионом России. При его участии «Зенит» так же выиграл Суперкубок России, Кубок и Суперкубок UEFA. За ФК голландец играл три года.