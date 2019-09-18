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14:52   18 Сентября 2019
Весь мир

Иран и РФ уходят от использования доллара и системы SWIFT

Иран и РФ уходят от использования доллара и системы SWIFT

Иранский лидер Хасан Роухани в среду, 18 сентября, в ходе заседания правительства прокомментировал трехсторонний саммит в Анкаре, где пообщался с российским и турецким коллегами Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом​​​. По его словам, Тегеран и Москва уходят от использования доллара и от международной банковской системы SWIFT.

Установление торгово-экономического диалога с использованием национальной валюты между Турцией и РФ, а также с другими странами, как Ирак, решит многие проблемы в расширении связей, продолжил Роухани. В банковской сфере нашли альтернативу SWIFT, что позволит укрепить сотрудничество как с другими государствами, так и странами-членами Евразийского экономического союза, поскольку исчезнет опасность того, что банковское взаимодействие прервется.

«Рады тому, что на сегодняшний день банковские связи Ирана с рядом стран осуществляются без использования SWIFT», — подчеркнул президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #иран #доллар #swift

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