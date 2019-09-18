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14:44   18 Сентября 2019
Россия

Готовившего теракт сторонника ИГ* задержали в Дагестане

Готовившего теракт сторонника ИГ* задержали в Дагестане

ФСБ России задержала сторонника группировки «Исламского государство» (запрещена в РФ) в Дагестане. Мужчина готовил теракт на территории республики. Его взяли при изъятии из тайника самодельной бомбы большой мощности.

Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического центра в среду, 18 сентября.

Спецслужбы установили, что  с августа 2019 года россиян является сторонником ИГ* и планировал теракт против местных органов власти и силовых структур.

Это уже второй инцидент, связанный с терроризмом на Северном Кавказе. Ранее НАК сообщил о нейтрализации двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии.

 «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Арсений Аскольский
#иг #фсб #тероризм

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