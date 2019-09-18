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14:54   18 Сентября 2019
Весь мир

Два человека погибли при крушении учебного самолета у побережья Испании

Два человека погибли при крушении учебного самолета у побережья Испании

Учебный самолет рухнул рядом с побережьем провинции Мурсии в Испании. Жертвами авиакатастрофы стали два человека. Об этом сообщили в ВВС Испании.

На борту самолета находились инструктор и ученица.

Сообщение о ЧП поступило в службу экстренной помощи. Отмечается, что самолет принадлежал ВВС Испании. Там уточнили, что речь идет об учебном самолете академии военно-воздушных сил страны.

В этой же провинции подобная катастрофа случилась в конце августа. Тогда потерпел крушение еще один самолет академии ВВС Испании. На его борту находился только пилот, он погиб.

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Автор: Виктория Разумовская
#самолет #крушение #испания #ввс испании

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