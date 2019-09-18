Два человека погибли при крушении учебного самолета у побережья Испании

Учебный самолет рухнул рядом с побережьем провинции Мурсии в Испании. Жертвами авиакатастрофы стали два человека. Об этом сообщили в ВВС Испании.

На борту самолета находились инструктор и ученица.

Accidente de avión de enseñanza elemental #Tamiz de la Academia General del Aire #AGA en el #MarMenor #SanJavier #Murcia — Ejército del Aire (@EjercitoAire) September 18, 2019

Сообщение о ЧП поступило в службу экстренной помощи. Отмечается, что самолет принадлежал ВВС Испании. Там уточнили, что речь идет об учебном самолете академии военно-воздушных сил страны.

В этой же провинции подобная катастрофа случилась в конце августа. Тогда потерпел крушение еще один самолет академии ВВС Испании. На его борту находился только пилот, он погиб.