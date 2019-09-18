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14:47   18 Сентября 2019
Россия

Крымский депутат удивился плану украинского генерала по «возвращению» Крыма

Крымский депутат удивился плану украинского генерала по «возвращению» Крыма

Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, озвучивший план по «возвращению» Крыма в состав Украины, строит планы на полуостров так, будто это его личная дача. Такое мнение высказал Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сообщает в среду RT. 

По мнению российского депутата, экс-разведчик Украины забыл про российский статус Крыма. Комментируя «план» по возвращению полуострова, Бальбек призвал Маломужа спросить сначала мнение России, а также ее жителей. Депутат также предположил, что после отставки Маломуж решил начать карьеру писателя-фантаста. 

«Всех этих «возвращателей» Крыма в итоге объединяет одно — нелепица и несуразность, дезориентация в международной обстановке и слепая вера в западную помощь», — заключил парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что Маломуж рассказал про план по «возвращению» Крыма в состав России — на Украине должна постепенно формироваться мощная модель, а полуостров следует взять под полный социальный, энергетический, экономический и водный контроль. Позже полуостров должен стать зависимым от международных партнеров Киева. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #крым #политика #общество #полуостров

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