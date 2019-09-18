Крымский депутат удивился плану украинского генерала по «возвращению» Крыма

Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, озвучивший план по «возвращению» Крыма в состав Украины, строит планы на полуостров так, будто это его личная дача. Такое мнение высказал Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сообщает в среду RT.

По мнению российского депутата, экс-разведчик Украины забыл про российский статус Крыма. Комментируя «план» по возвращению полуострова, Бальбек призвал Маломужа спросить сначала мнение России, а также ее жителей. Депутат также предположил, что после отставки Маломуж решил начать карьеру писателя-фантаста.

«Всех этих «возвращателей» Крыма в итоге объединяет одно — нелепица и несуразность, дезориентация в международной обстановке и слепая вера в западную помощь», — заключил парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что Маломуж рассказал про план по «возвращению» Крыма в состав России — на Украине должна постепенно формироваться мощная модель, а полуостров следует взять под полный социальный, энергетический, экономический и водный контроль. Позже полуостров должен стать зависимым от международных партнеров Киева.